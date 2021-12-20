Рим, , 15:23 — REGNUM По данным на утро понедельника, 20 декабря, в Италии привиты от коронавируса около 73,5 тысяч детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщили в министерстве здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет по всей Италии начнут 23 декабря 2021 года. 16 декабря были открыты прививочные центры в Риме, Турине, Милане, других городах. Вакцинация добровольна, требуется согласие родителей.

По данным на 19 декабря, в Италии умерли 135 641 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 97 (днем ранее — на 123). Число подтвержденных носителей выросло на 24 259 (днем ранее — на 28 064). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 389 155 — почти 9% населения страны. В настоящее время заражены 362 275 человек (на 14 803 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 46,08 миллиона человек (более 76,5% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).