Иркутск, 20 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Строительство жилья и социальных учреждений может быть разрешено на части седьмой подзоны приаэродромной территории Иркутска, наиболее удаленной от аэропорта. Положительное заключение на соответствующий проект об установлении приаэродромной территории выдали Роспотребнадзор Российской Федерации и Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья. Подробности сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области А части седьмой подзоны приаэродромной территории Иркутска может быть разрешено строительство жилья и социальных объектов

Уточняется при этом, что тема седьмой подзоны находится на контроле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. По ней глава региона обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, провел ряд встреч в Роспотребнадзоре, Росавиации.

Проведение переговоров по корректировке седьмой подзоны Иркутска возглавляет помощник Президента РФ Максим Орешкин. После согласования правительства Иркутской области проект будет передан в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию) для внесения изменений в действующий приказ по установлению приаэродромной территории в Иркутске.

«Согласно Воздушному кодексу Российской Федерации, территория седьмой приаэродромной подзоны может быть разделена на части. Одна — примыкающая к аэропорту, где запрещено строительство социальных объектов и многоквартирных жилых домов.

Вторая — удаленная от аэропорта. Там могут быть введены особые нормативы для строительства, задача которых — оградить людей от повышенного шума. В их числе — специальные акустические стеновые панели и тройное остекление», — пояснил заместитель генерального директора по корпоративному управлению и кадровой политике АО «Международный Аэропорт Иркутск» Петр Беликов.

Возможной корректировкой седьмой подзоны занимается привлеченная экспертная организация. Ее специалисты провели инструментальные измерения и изучение (верификацию) внешней границы седьмой подзоны и зоны запрета строительства социальных учреждений и многоквартирных домов.

Они выполнили акустические расчеты, построили расчетные контуры авиационного шума, провели оценку рисков для здоровья населения. Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Роспотребнадзора РФ, в границах сектора 7.2, где эквивалентный уровень шумовой нагрузки равен или превышает 55 дБ, строительство жилья и социальных объектов запрещено.

В эту территорию попадает сам аэропорт Иркутска и часть завода 403 ГА. Что касается сектора 7.1, где шумовая нагрузка ниже, то здесь возведение или реконструкция объектов жилого и социального назначения допускается при условии соблюдения нормативов по уровню шума.

В экспертном заключении Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья отмечено, что при воздействии авиационного шума, создаваемого иркутским аэропортом в течение 30 лет, влияние на здоровье населения в границах седьмой подзоны характеризуется как допустимое и не влечет за собой серьезного вреда здоровью.

Также в заключении говорится о том, что ограничения в рамках седьмой подзоны не применяются в отношении земельных участков или объектов, права на которые были получены до установления границ этой подзоны.

«На достигнутом мы не останавливаемся. Сейчас необходимо решить вопрос по территории, примыкающей к аэродрому Иркутского авиазавода», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Седьмая подзона приаэродромной территории Иркутска установлена Роспотребнадзором в 2019 году в целях зашиты жителей от шумового воздействия воздушных судов, электромагнитного излучения и выбросов вредных веществ от двигателей. Она затрагивает значительную часть столицы Приангарья и Иркутского района. Сейчас здесь ограничены строительство жилья и социальных объектов, их постановка на кадастровый учет.

На заседании рабочей группы при Правительственной комиссии РФ по региональному развитию на днях был рассмотрен вопрос установления границ приаэродромных территорий и их влияния на реализацию национальных проектов.

Как отметил первый заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, законодательство в этой сфере требует комплексных изменений. На сегодняшний день оно привело к риску срыва строительства объектов в рамках национальных проектов, выполнения задачи президента Российской Федерации по строительству жилья, программ по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда, а также к остановке строительства объектов образования и здравоохранения.

Напомним, согласно действующим границам седьмой подзоны, строительство жилья и социальных объектов должно быть ограничено в значительной части Иркутска и Иркутского района. Эта тема обсуждалась в августе 2021 года на рабочей встрече секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

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