Москва, 20 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Головинский суд Москвы отправил под домашний арест Антона Астахова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

Gorspravka09.ru Суд

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Астахова А. П. до 18 февраля 2022 года», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Головинский суд отклонил ходатайство следствия о избрании ему домашнего ареста, но позже Мосгорсуд отменил решение.

По данным СМИ, следователи обвиняют Антона Астахова в хищении 1,2 млрд.