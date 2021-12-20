Суд отправил Антона Астахова под домашний арест по делу о мошенничестве
Москва, 20 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Головинский суд Москвы отправил под домашний арест Антона Астахова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.
Gorspravka09.ru
Суд
«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Астахова А. П. до 18 февраля 2022 года», — сообщили в пресс-службе.
Ранее Головинский суд отклонил ходатайство следствия о избрании ему домашнего ареста, но позже Мосгорсуд отменил решение.
По данным СМИ, следователи обвиняют Антона Астахова в хищении 1,2 млрд.