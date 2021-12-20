Берлин, , 15:21 — REGNUM Обсуждать предложения России по вопросам безопасности нужно в рамках устоявшихся форматов. Об этом заявила представитель МИД Германии Андреа Зассе.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она отметила, что Берлин, в соответствии с обычной практикой, будет делать это «со всеми партнёрами в ЕС и НАТО». Зассе подчеркнула, что конфликт вокруг Украины может быть решён только политическими, а не военными методами.

«Хочу подчеркнуть, что интерес Германии заключается в том, чтобы ситуация была урегулирована политическими методами, и для этого важно, чтобы Россия сделала шаги в направлении деэскалации», — сказала представитель германского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на брифинге 20 декабря заявил о готовности Берлина и Парижа вернуться к «нормандскому формату» для поиска решения по Украине.

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«Германия и Франция готовы возобновить «нормандский формат», мы надеемся и хотели бы, чтобы в его рамках мы смогли найти подходящее решение», — цитирует ТАСС Бюхнера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости уже в ближайшем будущем активировать «нормандский формат» для урегулирования ситуации на Украине.

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Франция рассчитывает на возвращение России к переговорам в рамках «нормандского формата» по мирному урегулированию в Донбассе и надеется на прогресс.

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