Минск, 20 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей представил Александру Лукашенко предложения по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений. Вопросы сокращения работников министерства в посольствах стран Запада обсуждались во время доклада Макея, состоявшегося 20 декабря в президентском дворце.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, участие в обсуждении доклада также приняли участие главы правительства Роман Головченко и президентской администрации Игорь Сергеенко, у которого сегодня профессиональный праздник — День сотрудника органов государственной безопасности. Лукашенко при обсуждении «оптимизации» МИД Белоруссии заявил: «Вы представили мне неделю назад свои предложения. Я внимательно их изучил. В принципе, работа проведена серьезная. Но хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то «штукатурки» внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре наших границ. Я уже премьер-министру об этом говорил».

Связав сокращения в МИД «с той внешнеполитической обстановкой, в которой находится сегодня Белоруссия», Лукашенко заметил: «Все мы видим и понимаем, что происходит. Особенно на западном векторе нашей внешнеэкономической прежде всего, внешнеполитической деятельности. Отсюда меняются и наш восточный и южный векторы. Поэтому было условие и мое поручение правительству и МИД пересмотреть структуру и численность внешнеполитического ведомства, заграничных представительств на этих векторах нашей внешнеэкономической деятельности».

Макей рассказал, что во исполнение поручений Лукашенко «в целях усиления работы в странах СНГ и на дальней дуге, интенсификации внешнеэкономической и информационной деятельности МИД совместно с администрацией президента и правительством подготовлен комплексный план по реформированию систем», сказано в официальном сообщении.

Напомним, во время волны протестов 2020 года против фальсификации президентских выборов и государственного терроризма к оппозиции присоединились не то только отставные сотрудники МИД Белоруссии, но и кадровые дипломаты, в том числе послы. Среди покинувших тогда министерство был и сын Макея. Сейчас спецслужбы Белоруссии проводят «зачистку» госорганизаций от подписавшихся за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты — для этого используются подписные листы с персональными данными, сданные в Центризбирком.