Москва, 20 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Интересно, что на первое место Всемирный банк (ВБ) поставил угрозу развития пандемии. Для России она может реализоваться как в виде новых локдаунов в мире, которые могут привести к снижению спроса на энергоресурсы, так и в виде новых вспышек пандемии внутри страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Иван Шилов Экономика России

«ВБ ссылается на низкие темпы вакцинации в России, которые могут подавлять деловую активность и способствовать новым ограничениям в будущем. Действительно, несмотря на значительное ускорение вакцинации в России в последние месяцы, уровень пока остается невысоким.

По последним данным, оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета в 58,2%, полную вакцинацию прошли около 70 млн человек (т.е. чуть менее половины общей численности населения). Это все еще мало — по оценкам того же оперштаба, чтобы остановить пандемию, уровень коллективного иммунитета должен быть не менее 80%.

Причем с учетом нового штамма «Омикрон», против которого действующие вакцины и естественный иммунитет менее эффективны, ситуация выглядит еще хуже: в Великобритании с уровнем вакцинации под 70% (87% населения от 12 лет) за последнюю неделю число новых случаев увеличилось почти вдвое, власти анонсируют возможность новых ограничений.

А Нидерланды объявили на месяц полноценный локдаун. Исходя из этого, риски новых ограничительных мер для сдерживания пандемии в России по-прежнему сохраняются. Хотя опыт показывает, что экономика к ним уже более-менее адаптировалась, но снова может пострадать сфера услуг.

По прогнозам, инфляция начнет замедляться в 2022 году, оставаясь на высоком уровне в течение, как минимум, в I полугодии 2022 года. К концу года инфляция может снизиться к 4,5−5%.

Однако с учетом высокой инфляции в мире, неопределенности сроков восстановления нормальных условий поставок, возможного нового витка роста цен на продовольствие, нельзя исключить и новых ценовых скачков.

Дополнительные риски связаны с возможной девальвацией рубля из-за геополитических рисков и возможных новых жестких санкций или в случае слишком быстрого повышения процентных ставок мировых центробанков, и ее влиянием на инфляцию в России.

В этой связи риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России при том, что ключевая ставка уже достигла 8,5% (максимум с 2017 г.), и ЦБ дал сигнал, что о завершении цикла повышения ставки говорить еще рано, представляет собой существенный риск торможения экономической активности в 2022 года.

Прежний прогноз роста российской экономики на 2,5−2,7% в 2022 году становится слишком оптимистичным, более вероятен рост в диапазоне 2,2−2,4%.

Новые международные санкции будут важны в том случае, если они будут приняты в наиболее жестком виде — отключение России от SWIFT, блокировка корсчетов крупнейших банков в иностранной валюте, санкции против операций нерезидентов на вторичном рынке госдолга.

Все это — «обоюдоострые» меры, и, судя по заявлениям западных лидеров, они могут быть применены в случае военного вторжения России на Украину, возможность чего российское руководство категорически отрицает.

Но в целом геополитическая риск-премия для России сейчас заметно возросла, что негативно сказывается и на курсе рубля, и на оттоке капитала.

Ускорение глобального энергоперехода — безусловно, стратегически важная для России тема, наиболее остро на нее реагирует Минфин, так как он предвидит, что это может привести к заметному снижению доли нефтегазовых доходов бюджета. Важно, что эту тему и как угрозу, и как возможность правительство начало всерьез прорабатывать.

Помимо упомянутых ВБ факторов риска, можно отметить риски внешнего экономического кризиса, который может затронуть и Россию (экономический кризис в Китае, рост турбулентности на сырьевых и финансовых рынках в случае слишком быстрой нормализации денежно-кредитной политика мировых центробанков).

Не стоит забывать и о факторах, которые будут оказывать поддержку российской экономике в 2022 году. В базовом сценарии мировая экономика продолжит рост, спрос на энергоресурсы и другие товары российского экспорта будут оказывать поддержку экспорту и росту экономики.

С учетом сильных показателей счета текущих операций России, низкого госдолга, внушительных резервов, ожидаемого снижения инфляции и привлекательного уровня процентных ставок по рублевым активам для керри-трейд, при снижении геополитических рисков возможно укрепление курса рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт отметил высокий риск неожиданного всплеска инфляции в РФ в 2022 году.

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