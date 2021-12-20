Нижний Новгород, 20 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 20 декабря выявили 528 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 636 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 226 911 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписано 949 человек, всего выздоровели с начала пандемии 200 470 нижегородецев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 29 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9 526 человек. Накануне сообщалось о 23 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 16 915 человек.

Напомним, по состоянию на 20 декабря в регионе проведено 4 593 031 тест для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7722 нижегородца. Охват населения тестированием снизился и составляет 290,03.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции немного снизился и составляет 1,05. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 20 декабря составляет 18%.