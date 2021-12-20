Москва, , 15:23 — REGNUM В отношении США к России кроется их самый большой «должок». Вашингтон должен воспринимать Москву как равноправного партнёра, заявил 20 декабря замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Сергей Рябков © Mohammad Hassanzadeh. tasnimnews.com

По его словам, Россия готова налаживать с США отношения, все предложения Москвы уже «у них на столе», и ничего, что можно назвать «должком России», нет. Для американцев это вопрос политического выбора.

«Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнёра, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов», — сказал Рябков журналистам.

Если на предложения Москвы последует негативная реакция, это будет означать, что Вашингтон осознанно выбирает нагнетание напряженности, заключил дипломат.

Читайте также: Рябков допустил положительное развитие отношений России и США