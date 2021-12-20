Москва, 20 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В отношении США к России кроется их самый большой «должок». Вашингтон должен воспринимать Москву как равноправного партнёра, заявил 20 декабря замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Mohammad Hassanzadeh. tasnimnews.com Сергей Рябков

По его словам, Россия готова налаживать с США отношения, все предложения Москвы уже «у них на столе», и ничего, что можно назвать «должком России», нет. Для американцев это вопрос политического выбора.

«Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнёра, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов», — сказал Рябков журналистам.

Если на предложения Москвы последует негативная реакция, это будет означать, что Вашингтон осознанно выбирает нагнетание напряженности, заключил дипломат.

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