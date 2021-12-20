Москва, 20 декабря, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Обкатка нового грузовика станет одной из задач команды «КАМАЗ-мастер» на ралли-марафоне «Дакар». Об этом 20 декабря заявил руководитель команды Владимир Чагин на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский автогонщик Владимир Чагин

«Одна из главных задач на предстоящем «Дакаре» — представить новую модель грузовика», — сказал Чагин.

Он также добавил, что команда хочет порадовать жителей России в начале 2022 года успешным выступлением на «Дакаре».

Напомним, ралли-марафон «Дакар» пройдёт со 2 по 14 января 2022 года в Саудовской Аравии.