Донецк, , 15:14 — REGNUM Возможность принятия Контактной группой совместного заявления, которое предусматривает конкретные действия сторон по обеспечению режима перемирия в Донбассе, не устраивает власти Украины. Об этом 20 декабря заявил пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский в Телеграмм-канале Республики.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Как отметил представитель ДНР, на 22 декабря запланировано проведение переговоров в формате контактной группы, в рамках которого должно пройти обсуждение нарушений режима прекращения огня с украинской стороны, «а также утверждение совместного заявления о механизмах обеспечения реализации Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года».

«Обсуждение проекта заявления Контактной группы относительно строго обеспечения перемирия путем совершения конкретных действий по деэскалации напряжения явно не устраивает официальный Киев», — написал он

«На настоящий момент украинская делегация остается нацеленной на продвижение пустых заявлений и нежизнеспособных инициатив, конечной целью которых является «перевод стрелок» за невыполнение своих обязательств в сфере безопасности и последствий этого на других участников формата «нормандской четверки» и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ», — также добавил Московский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский заявил, что украинские вооружённые формирования (ВФУ) продолжают нарушать Минские соглашения, стягивая к границам Донбасса тяжелое вооружение и обстреливая ЛНР и ДНР.