Нью-Йорк, США, , 15:14 — REGNUM Смертность от коронавируса в американском штате Нью-Йорке превысила отметку в 60 тыс. скончавшихся, сообщает 19 декабря со ссылкой на официальные данные New York Post.

Так, по данным Департамента здравоохранения штата, всего с начала пандемии в Нью-Йорке скончались 47 тыс. 492 человека. Такие сведения предоставили больницы дома престарелых и учреждения по уходу за пожилыми.

В свою очередь, Центры по контролю за заболеваемостью сообщают о 60 тыс. 253 скончавшемся.

В общей же сложности с начала пандемии в США скончалось 800 тыс. человек. Как отмечают эксперты, темпы смертности несколько снизились благодаря появлению вакцин от нового патогена.