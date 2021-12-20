Тверь, , 15:14 — REGNUM Новые учебные мастерские и кабинеты созданы в школах-интернатах для детей с особенностями здоровья в Тверской области в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 20 декабря. Так, в рамках национального проекта «Образование» в 2021 году материально-техническая база обновлена в Бежецкой и Вышневолоцкой школах-интернатах.

В Тверской области обновляют учебную базу школ-интернатов Пресс-служба правительства Тверской области

«Поддержка людей с особыми потребностями, в частности детей, — важнейший вопрос. Наша общая задача — дать возможность таким детям получить профессию, социализироваться. Очень важно, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

В школах-интернатах открылись учебные мастерские по подготовке рабочих по обслуживанию зданий. Каждая мастерская создана с учетом возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья для освоения доступной профессии, оснащена современным профильным оборудованием. Кабинеты географии и истории оснащены новым интерактивным оборудованием для детей с нарушением зрения. Интерактивные панели и доски, интерактивный глобус, карта мира из резных стендов с подсветкой и другое оборудование.

Полностью обновлены кабинеты начальных классов и информатики, открыты кабинеты психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Современное оборудование закуплено для работы учителей-дефектологов, логопедов, психологов, приобретены диагностические комплексы и дидактические средства для психолого-педагогического сопровождения воспитанников.

В Вышневолоцкой школе-интернате № 1открылся обновленный кабинет ритмики, оснащенный аппаратно-программным комплексом для развития двигательной активности. Благодаря современным технологиям ребята больше не сидят у монитора, а учатся в процессе увлекательной игры. В Бежецкой школе-интернате для дополнительного образования открыта студия декоративно-прикладного искусства, где каждый сможет найти себе занятие.

Отметим, за 2019−2020 года материально-техническая база была обновлена в девяти учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.