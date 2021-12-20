20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 15:39 — REGNUM На прошлой неделе (13—19 декабря) американские фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне на фоне снижения технологических компаний. Снижение акций Big tech было связано с пересмотром прогнозов по росту процентных ставок и соответствующей ротацией инвесторов в акции стоимости.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дополнительным фактором давления на рисковые активы выступило более широкое распространение штамма «Омикрон» COVID-19 в мире. В частности, в США случаи заражения были зафиксированы в 30 штатах. В Европе в свою очередь распространение нового штамма привело к введению новых ограничительных мер. Так в минувшие выходные (18—19 декабря) Нидерланды объявили о новом локдауне, который продлится до 14 января.

На прошлой неделе (13—19 декабря) прошли заседания ФРС США, Банка Англии и ЕЦБ, в рамках которых были анонсированы меры и планы по снижению монетарной поддержки. По итогам заседания ФРС США приняла решение сохранить базовую ставку без изменений (0—0,25%), при этом, учитывая улучшения на рынке труда и рост инфляционных ожиданий, ФРС анонсировала ускорение сокращения покупки активов с $15 млрд до $30 млрд в середине января. В случае сохранения анонсированных параметров сокращения процесс покупки активов завершится в марте 2022 г. Что касается прогнозов повышения процентных ставок, то 10 членов ФРС отметили необходимость трёх повышений в 2022 году (против отсутствия таковых прогнозов на заседании в сентябре). Также большинство членов ФРС отмечают необходимость трёх повышений в 2023 году и двух в 2024 году.

Банк Англии, несмотря на неопределенность, связанную с влиянием штамма «Омикрон» на деловую активность, принял решение о повышении процентной ставки до 0,25%. Кроме того, учитывая комментарии Банка Англии относительно усиления инфляционных ожиданий, макроэкономисты считают, что следующее повышение ставки будет в феврале 2022 года. Тем временем ЕЦБ заявил о намерении плавно сократить объёмы покупки активов в следующем году при возможности повышения процентной ставки в 2023 году.

Здание Банка Англии (сс) Adrian Pingstone

Помимо результатов решений мировых ЦБ, на рынки поступила и важная макростатистика. Данные оказались смешанными. Число первичных заявок по безработице в США составило 206 тыс. против 200 тыс. ожидания рынка. Несмотря на то, что данные вышли хуже ожиданий, количество заявок по безработице продолжает находиться ниже уровне пре-пандемии (среднее значение в 2019 г. составляло 218 тыс.). На фоне снижения уровня предложения на рынке труда усиливаются трудности бизнеса по поиску новых сотрудников. Напомним, что члены ФРС США прогнозируют снижение уровня безработицы по итогам следующего года до 3,5% (на год раньше, чем ожидалось на сентябрьском заседании).

Данные по розничным продажам по итогам ноября оказались хуже консенсус-прогноза — 0,3% м/м против 0,8% ожидания рынка. Без учета продаж автомобилей, строительных материалов и бензина розничные продажи показали снижение на 0,1% м/м. Значимое снижение наблюдалось в электронике (-4,6%) и продажах в универсальных магазинах (-5,4%).

Доходность 10-летних американских казначейских облигаций снизилась на 8 б. п. до 1,40% из-за опасений по поводу быстрого распространения «Омикрона». Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $90 млрд не оказали давления на доходность. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизился на 4 б. п. до 2,54% за неделю, спрэд расширился до уровня 1,14%.

Фондовая биржа Нью-Йорка indrani.net

На этой короткой торговой неделе (в пятницу, 24 декабря, западные рынки будут закрыты ввиду празднования католического Рождества) финансовые результаты предоставят Nike, Micron Technology. Среди важной макроэкономической статистики будут опубликованы итоговые данные по росту ВВП за третий квартал, данные по индексу доверия потребителей, данные по первичным заявкам по безработице, данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости.

В центре внимания будут данные по распространению и патогенности штамма «Омикрон», а также новости по ужесточению ограничительных мер на фоне роста количества случаев заражения.