Ярославль, 20 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев запустит 20 декабря в регионе новый завод по производству комбикормов. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Михаил Евраев

Новый комбикормовый завод построен на территории птицефабрики «Ярославский бройлер». База объекта включает в себя несколько зданий — зернохранилище, складские помещения, пятиэтажный производственный корпус и иные сопутствующие помещения. Мощность завода позволяет выпускать 40 тонн комбикормов в час.

Предполагается, что новое производственное отделение полностью покроет потребность птицефабрики в кормовой смеси. В результате предприятие сможет решить важную задачу — стать независимым от колебаний цен на рынке зерна, от стоимости которого зависит больше половины стоимости выпускаемой продукции.

Также открытие завода по производству комбинированного корма позволит создать новые рабочие места, налоговые отчисления предприятия составят 260 млн. рублей в год.

Отметим, соглашение о реализации указанного инвестиционного проекта было подписано на агропромышленной выставке «Золотая Осень — 2017». Объем вложений в развитие нового производства составил 2,4 млрд. рублей.