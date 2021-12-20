Сыктывкар, 20 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 216 человек, 66 из них — жители республиканской столицы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, на лечении находятся 5 365 жителей республики. Официально подтверждено 2 522 случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, двое из них скончались накануне, 19 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 27 022 человек.