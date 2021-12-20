Симферополь, 20 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Симферополе охранник закрытой парковки не пропустил автомобиль скорой помощи, следовавший на вызов. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Скорая

Очевидцы сообщали, что сотрудник парковки в районе центрального универмага отказался поднять шлагбаум и пропустить скорую помощь.

«Действительно, произошел случай, когда охрана одной из парковок города не пропустила автомобиль «скорой помощи» через шлагбаум. Однако вызов «скорой помощи» был обслужен», — приводит «Крыминформ» комментарий минздрава Крыма.

Пациентке, к которой направлялась бригада скорой, медики помогли, её госпитализировали.