Законопроект, снижающий нагрузку на малый бизнес, внесен в Госдуму
Москва, 20 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Государственную думу страны законопроект, подготовленный Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП и предпринимателями, с поправками в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес. Разработку законопроекта курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Документ зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента. Цель законопроекта — смягчить наказания для предпринимателей, в том числе использовать предупреждение вместо наложения штрафа.
Внесенные в Госдуму изменения были разработаны во взаимодействии с предпринимателями и предлагают четыре основных блока. Они облегчат ведение бизнеса в России, и их необходимо реализовывать одновременно, подчеркнул Александр Исаевич.
Напомним, сейчас для облегчения работы малого и микробизнеса в условиях пандемии действует мораторий на большинство плановых проверок. В конце августа текущего года президент Владимир Путин выступил за его продление на 2022 год.