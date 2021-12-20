Москва, 20 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Государственную думу страны законопроект, подготовленный Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП и предпринимателями, с поправками в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес. Разработку законопроекта курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Документ зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента. Цель законопроекта — смягчить наказания для предпринимателей, в том числе использовать предупреждение вместо наложения штрафа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума

«Предлагаемый законопроект поможет защитить малый бизнес от наказания за ошибки, которые они могут совершить не из-за злого умысла, а по незнанию. Важно им дать право на ошибку и возможность исправить допущенное нарушение. Также благодаря ему будут существенно сокращены размеры штрафов», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Внесенные в Госдуму изменения были разработаны во взаимодействии с предпринимателями и предлагают четыре основных блока. Они облегчат ведение бизнеса в России, и их необходимо реализовывать одновременно, подчеркнул Александр Исаевич.

«Первое предлагаемое изменение вводит для предпринимателя «право на ошибку», оно позволяет при первом нарушении выносить ему предупреждение, а не сразу штрафовать. Вторая поправка сокращает размер штрафа для малых и микропредприятий, уравнивая их с ИП. Также предлагается отменить одновременные штрафы для юридического и должностного лиц при нарушениях только со стороны работника. Одновременно предусмотрено закрепление в КоАП принципа «одна проверка — одна санкция», чтобы штрафы не суммировались за однотипные нарушения в рамках одной проверки», — пояснил гендиректор Корпорации МСП.

Напомним, сейчас для облегчения работы малого и микробизнеса в условиях пандемии действует мораторий на большинство плановых проверок. В конце августа текущего года президент Владимир Путин выступил за его продление на 2022 год.