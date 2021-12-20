Ярославль, , 15:07 — REGNUM В Ярославской области программа благоустройства дворов в 2022 году будет значительно расширена. Об этом 20 декабря в ходе оперативного совещания в правительстве области рассказал врио губернатора области Михаил Евраев.

Благоустройство в Тутаеве

«Я сейчас много езжу по районам и обращаю внимание на то, как выглядят города и поселки. Везде есть запрос на благоустройство дворовых территорий. О состоянии дворов и детских площадок говорят на встречах и пишут в социальных сетях жители, — сказал Михаил Евраев. — Важно, чтобы люди жили в комфортных условиях, чтобы можно было выйти погулять с ребенком, позаниматься спортом, пройтись вечером и для этого было бы необязательно куда-то ехать».

Как рассказал Михаил Евраев, темпы благоустройства дворов, которые есть сейчас, не позволяют решить проблему. в 2020 году в регионе было благоустроено 120 дворов, в 2021 — 112 дворов, в планах на 2022 год — 108. Глава региона нашёл дополнительное финансирование. Существенно улучшить ситуацию планируется уже в следующем году.

«Я провел переговоры с Минстроем, и мы договорились с коллегами, что нашему региону из федерального бюджета дополнительно выделят 1,2 миллиарда рублей. Со стороны региона софинансирование составит еще 600 млн рублей. На эти средства мы сможем к уже запланированным 108 дворам благоустроить еще порядка 250 дворов, то есть больше чем в 2,5 раза от плана», — пояснил Михаил Евраев.

Ремонтировать дворы собираются комплексно: с установкой детских площадок, ремонтом тротуаров, организацией парковочных мест и мест под мусорные контейнеры. Кроме того, планируется установка освещения, лавочек, укладка газона. Для реализации программы планируется привлечь местные власти, депутатов, общественность.

«Это будет наше общее дело: правительства области, глав районов, жителей, депутатов, всех кто заинтересован в том, чтобы дворы в наших городах стали более уютными и удобными», — сказал Михаил Евраев.

Врио губернатора поручил главам районов к 15 января сформировать предварительный список дворов, которые войдут в программу. Благоустройство запланировано на лето 2022 года.