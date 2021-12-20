Ярославская область получит миллиард рублей на благоустройство дворов
Ярославль, 20 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Ярославской области программа благоустройства дворов в 2022 году будет значительно расширена. Об этом 20 декабря в ходе оперативного совещания в правительстве области рассказал врио губернатора области Михаил Евраев.
Как рассказал Михаил Евраев, темпы благоустройства дворов, которые есть сейчас, не позволяют решить проблему. в 2020 году в регионе было благоустроено 120 дворов, в 2021 — 112 дворов, в планах на 2022 год — 108. Глава региона нашёл дополнительное финансирование. Существенно улучшить ситуацию планируется уже в следующем году.
Ремонтировать дворы собираются комплексно: с установкой детских площадок, ремонтом тротуаров, организацией парковочных мест и мест под мусорные контейнеры. Кроме того, планируется установка освещения, лавочек, укладка газона. Для реализации программы планируется привлечь местные власти, депутатов, общественность.
Врио губернатора поручил главам районов к 15 января сформировать предварительный список дворов, которые войдут в программу. Благоустройство запланировано на лето 2022 года.