20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что в стране принят секретный документ — план обороны, в котором подробно прописаны действия каждого института или структуры на случай «российского вторжения».

Мирослава Романенко, , 17:46 — REGNUM На Украине принят секретный документ — план обороны, в котором подробно прописаны действия каждого института или структуры на случай «российского вторжения». Об этом в интервью каналу «Апостроф TV» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Центр управления Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В плане обороны прописаны подробные действия каждого учреждения, каждой структуры. Более того, этим планом обороны охвачено больше государственных институтов, которые будут привлечены в случае опасности. Если раньше это были генштаб, вооруженные силы — органы, относящиеся к сектору нацбезопасности и обороны, то в этом плане обороны будут привлечены центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, другие учреждения, которые есть в нашем государстве. Поэтому, если, не дай Бог, будет война, это будет делом всех», — приводит слова чиновника украинский канал «Первый независимый».

Заявление Данилова обсудили в социальной сети Facebook на страницах каналов 112.ua, а также «Первый независимый». В целом комментирующие выразили усталость от частых заявлений о том, что Россия якобы должна напасть на Украину. Люди отметили, что жителям страны нечего «защищать», а чиновники «вдруг что» — сбегут.

«У депутатов собраны «тревожные» чемоданы?» — поинтересовалась Александра Ч.

«Заправленные самолёты», — добавил Владимир Е.

«Интересно, побег в какую страну предполагает их план?» — поинтересовался Станислав М.

«Объявить России войну и сдаться?» — спросил Вася С.

«В нищей стране, где государство только отбирает и ничего не дает взамен, можно делать 100 500 секретных планов, воевать будет некому…» — пишет Yaroslav S.

Алексей Данилов Rnbo.gov.ua

«А можно хотя бы приблизительно назвать количество секретных планов?.. Букв в алфавите хватает?..» — иронизирует Елена П.

«А кто будет воевать, если вы сразу же смоетесь?» — спросила Галя Г.

«Не, дядя, кто наживается — тот пускай и воюет», — отреагировал Серый П.

«Инициаторы третьей мировой, если «агрессор», как всегда, не нападет, придется самим нападать, ледокол уже прикупили для этого, «ястребы»?» — смеется Валентина Х.

«Данилов, им (русским. — М. Р.) граждане Украины неинтересны, от слова совсем. А вот госслужбы на содержании дяди Сэма — то да. Так что вы там сами как-то определитесь, куда бежать будете. Ой, то есть действовать», — добавила Наталия Б.

«Кроме войны и воевать, у этой власти есть еще какие-нибудь планы? Ведь за два года даже программы развития страны не удосужились хотя бы набросать и обнародовать», — отметила Раиса Я.

«Разве у власти Украины есть секретные документы, когда у них всюду иностранные глаза?» — недоумевает Алексей Б.

«Что-то всё больше это напоминает времена прошлого «гетьмана» (Петра Порошенко. — М. Р.), чем больше провалов в экономике, тем ближе война», — отреагировал Евгений Ж.

«Они серьёзно думают, что за них кто-то пойдёт воевать» — задумалась Ирина Г.

«Батальон «Верховна рада» и все — дружно на фронт во главе с Зеленским», — пишет Любовь М.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной раде President.gov.ua

«Вы (власть) до такой степени нищеты довели народ, что нам защищать нечего. Это у вас виллы-замки, вот и флаг вам в руки», — отреагировала Ольга Я.

«Первые в окопы должны идти депутаты, министры и другие должностные лица, а потом и мы подтянемся!» — отметил Юрий П.

«Не выпрашивай! Сказано — не будет войны. Работайте и рассчитывайте на себя!» — подытожила Людмила О.

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