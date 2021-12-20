Пенза, , 15:40 — REGNUM В Пензенской области директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в уклонении от уплаты налогов. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Подсчёт налогов Pixabay.com

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, включило в книги покупок с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года сведения о недостоверных финансовых операциях по покупке товаров у 25-ти контрагентов на общую сумму 150,5 млн рублей. В действительности фирмы поставку товаров не производили. Зная о фиктивности сделок, директор организации представил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за указанный период, необоснованно заявляя к налоговым вычетам суммы НДС, за якобы приобретенный у фирм товар, что привело к уменьшению суммы налога на 19,5 млн руб.

Как сообщало иа, в Саратовской области на имущество одного из акционерных обществ наложили арест для возмещения материального ущерба, причиненного уклонением от уплаты налогов на общую сумму более 132 млн рублей.

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