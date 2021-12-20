Москва, , 15:05 — REGNUM Для российской экономики ситуация остается напряженной, так как в этом году темпы роста инфляции достигли темпов 2016 года и составляют 8,4% по итогу декабря 2021 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари Анна Бодрова.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проблема в перебоях и разрывах цепочек поставок лишь сильнее подталкивает темп роста инфляции, в связи с большим территориальным расположением Российской Федерации. На этом фоне ЦБ РФ может продолжить политику повышения ключевой процентной ставки.

Рассматриваю текущую ситуацию с коронавирусом в стране, то можно сказать, что темпы вакцинирования, действительно, низкие. На фоне появления нового штамма «Омикрон», могут быть введены новые ограничительные меры и локдауны.

Что касается «зеленого» перехода, то это важнейшая задача, которую предстоит решить России, в долгосрочной перспективе.

Так как федеральный бюджет страны на 36% формируется из доходов от нефтегазовой деятельности и экспорта нефтепродуктов.

Курс национальной валюты, в большей степени, базируется именно на богатствах нашей страны и любые колебания на рынке, сильно влияют на положение рубля по отношению к доллару.

Для плавного перехода потребуется детально разработанная программа, однако этот переход, безусловно, скажется на экономике не в лучшую сторону.

До конца декабря курс доллара может торговаться в диапазоне 73−75 рублей, евро — 82−85 рублей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, во Всемирном банке назвали четыре реальных риска для экономики РФ. Это — пандемия, инфляция, геополитика и зеленый переход.

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