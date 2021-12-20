Архангельск, 20 декабря 2021, 15:04 — REGNUM В Архангельской области повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 52 259 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
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По словам главы минздрава Александра Герштанского, жители области все чаще проявляют интерес к вопросу повторной вакцинации.
Всего в регионе вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 461 560 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 291 носителя коронавируса.