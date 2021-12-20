Архангельск, , 15:04 — REGNUM В Архангельской области повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 52 259 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Вакцинация Скрин видео страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

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По словам главы минздрава Александра Герштанского, жители области все чаще проявляют интерес к вопросу повторной вакцинации.

«За последние два месяца повторную прививку от коронавируса сделали более 40 тысяч жителей области. Это говорит о повышении уровня доверия к вакцинации, понимании, что только так можно уберечь себя и своих близких от тяжелого течения заболевания и его последствий», — подчеркнул глава ведомства.

Всего в регионе вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 461 560 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 291 носителя коронавируса.