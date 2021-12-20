Варшава, , 15:03 — REGNUM Противники принятого Сеймом Польши законопроекта о радиовещании и телевидении провели в Варшаве акцию протеста. Они расценивают законопроект как покушение на независимость СМИ. Об этом 20 декабря сообщает Onet.pl.

Протест Nathan Keirn

Участники протеста против принятия Сеймом законопроекта о радиовещании и телевидении, регулирующего заграничный долевой капитал в польских СМИ, уверены, что это «покушение на свободу слова». На демонстрации выступали лидеры всех оппозиционных партий, представители общественных организаций и журналисты.

Протест, собравший в центре Варшавы несколько тысяч человек, организовал Комитет защиты демократии. Законопроект предусматривает, что компании за пределами Европейской экономической зоны не могут владеть мажоритарными долями в польских СМИ. Это касается, в частности, телеканала TVN, который принадлежит американскому концерну Discovery.

Теперь законопроект, после того как он был принят Сеймом, поступит на подпись к президенту. После подписания документа президентом и опубликования он будет введен в действие.