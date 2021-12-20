Москва, , 15:03 — REGNUM Указ первого Всероссийского Императора Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января вышел 20 декабря 1699 года

Поль Деларош. Петр I. 1838

При этом многими современниками этот указ, как и некоторые другие реформы Петра Первого, был воспринят «в штыки». До этого момента наступление Нового Года в стране отмечалось 1 марта, а затем — 1 сентября. Вековые русские традиции были «заточены» под земледельческий цикл, так как с древних языческих времен Новый Год начинался весной или был затем привязан к сбору урожая осенью.

Однако царь Петр решил, что Россия должна жить в «одном времени» с Европой, и, соответственно, перейти на летосчисление не с даты сотворения мира, а с Рождества Христова, а значит отмечать Новый Год тогда же, когда это делают европейские страны.

В итоге январский Новый Год не просто прижился — а со временем стал одним из любимых и главных праздников России. И введенный тоже Петром Первым обычай наряжать елку — стал одним из главных символов Нового Года. Да и новогодние фейерверки и салюты — тоже традиция, заложенная Петром.

«Да генваря ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздравляя новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам, боярам, и окольничим, и думным и ближним, и знатным людям, полатного, воинского и купецкого чина знаменитым людям, каждому на своём дворе, из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов, или иного мелкого ружья, учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится, и по улицам большим, где пространство есть», — говорилось в указе императора России.