Ереван, , 15:01 — REGNUM В Азербайджане подтвердили сведения о 50 пленных ВС Армении, хотя, по данным армянской стороны, в плену находятся ещё 80 человек. Об этом 20 декабря сообщила журналистам правозащитница Сирануш Саакян.

Уинслоу Хомер. Пленные с фронта. 1866

Она также призвала не допускать публичных обвинений в адрес военнопленных, которых вернули на родину. Также Саакян высказалась против их ареста даже, если освобождённых из плена обвиняют в дезертирстве.

«Их состояние также не оправдывает ареста, тем более, что нет никаких рисков давления на следствие или попытки скрыться. Если бы собирались скрываться, просто попросились бы в третьи страны», — сказала правозащитница.

Сирануш также обвинила Баку в «спекуляциях» насчёт возращённых военнопленных. По её мнению, азербайджанская сторона будет стараться поставить под сомнения заявления о пытках армянских военнопленных и начнёт обвинять Ереван в давлении на возвращенных на родину военнослужащих.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представители Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщила о передаче Армении 10 военнослужащих.

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