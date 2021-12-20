Москва, , 15:00 — REGNUM Предприятия ОПК России понимают необходимость выхода на гражданские рынки. Об этом 20 декабря заявил глава Промсвязьбанка Петр Фрадков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

ВПК Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы проводим специальный рейтинг готовности компаний к подобной работе. В целом мы видим, что предприятия наконец понимают, что это естественная среда их обитания и развития», — заявил Фрадков.

В то же время не все предприятия способны обеспечить такой переход.

«Мы видим, что пока не все предприятия готовы это делать в силу иногда каких-то кадровых сложностей, с одной стороны. С другой стороны, неумение конкурировать на рыночных условиях», — указал он.

«Они не то что не хотят, они, может быть, не всегда это умеют, и мы, в том числе как банк, помимо чисто финансовых инструментов пытаемся разрабатывать меры нефинансовой поддержки, для того чтобы помочь предприятиям сфокусированным образом работать на этом направлении», — подчеркнул Фрадков.