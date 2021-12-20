Архангельск, 20 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Два сотрудника Государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО из числа руководства подозреваются в получении крупной взятки по предварительному сговору. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Взятка

«По версии следствия, в 2020 — 2021 годах подозреваемые получили незаконное денежное вознаграждение в сумме не менее 460 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за содействие в заключении государственных контрактов на поставку товаров и оказание услуг для нужд инспекции. При этом, будучи осведомленными о неисполнении в полном объеме условий контрактов, с целью получения взятки в виде денег в крупном размере, обеспечили оплату контрактов в полном объеме в сумме не менее 2, 5 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, директор ИД «Двина»Людмила Голубевапризналась в присвоении крупной суммы средств.Возбуждено уголовное дело.