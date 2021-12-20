Душанбе, 20 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Таджикистане начнут выдавать медицинские сертификаты вакцинированным, минздрав страны уже получил соответствующее оборудование для запуска данной системы. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

NIAID Вакцинация

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Финансирование запуска системы осуществляется при поддержке Всемирного банка.

«Оборудование уже получили, идет установка. Надеемся, что в ближайшие дни система заработает и будет у нас QR-код, который будет выдаваться на основании предоставления сертификата о вакцинации», — цитирует Азия Плюс слова представителя минздрава Навруза Джафарова.

Журналисты издания отмечают, что пока все лаборатории в Таджикистане, где делают ПЦР-тесты на коронавирус и которые включены в портал «Путешествую без COVID-19», работают по прежней системе и выдают медицинские сертификаты на основании результата тестирования, который действует 48 часов.