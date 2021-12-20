Кабул, 20 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что после переговоров в Дохе и Кабуле Турция может управлять пятью аэропортами в Афганистане совместно с Катаром, сообщает «8 Собх».

(сс) Carl Montgomery Аэропорт Кабула

Чавушоглу затронул этот вопрос на совместной пресс-конференции со своим малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой в Исламабаде 19 декабря. Он сказал, что делегация экспертов из двух стран сначала отправится в Доху, а затем в Афганистан, чтобы обсудить, как управлять аэропортом Кабула.

По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, делегация представит правительству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совместные предложения Катара и Турции, которые будут обсуждены к среде этой недели (22 декабря).

По его словам, эти компании будут совместно эксплуатировать и управлять пятью аэропортами, включая аэропорт Кабула. Однако он не уточнил, какими ещё аэропортами предполагается управлять.

Чавушоглу 19 декабря в кулуарах заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) также встретился с Амир Ханом Моттаки, исполняющим обязанности главы МИД «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, аэропорты страны столкнулись с множеством проблем. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал Катар и Турцию к сотрудничеству в восстановлении работы аэропортов Кабула и других городов.

Катар и Турция недавно договорились о совместном управлении аэропортом Кабула.