Джакарта, 20 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Правительство Индонезии снова разрешит жителям Гонконга въезжать в страну, сообщает Kompas.

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Власти Индонезии пересмотрели своё решение в отношении въезда граждан Гонконга.

«Правительство ввело запрет на въезд граждан Великобритании, Норвегии и Дании и исключило Гонконг из списка», — заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан.

По его словам, правительство продолжит следить за распространением штамма «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии вводит запрет на въезд в страну для граждан Великобритании, Норвегии и Дании.