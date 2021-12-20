Ярославль, , 14:54 — REGNUM Небольшие кафе, гостиницы и иные комплексы придорожного сервиса, расположенные на федеральных трассах М-8 «Холмогоры» и Р-132 «Золотое кольцо», в ближайшее время могут столкнуться с крупными тратами на обустройство дорожного полотна. В случае невыполнения доступ к объектам дорожного сервиса для проезжающих по трассе машин будет ограничен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.

Кафе-трапезная Дарья Антонова © ИА REGNUM

В июле этого года Управление автомобильной магистрали «Холмогоры» направило в адрес владельцев объектов дорожного сервиса требования о заключении договоров на их присоединение к автодороге. По словам самих владельцев кафе и гостиниц, стоимость заключения договора составляет 90−110 тысяч рублей. Кроме того, он обязывает предпринимателей за свой счет обустроить подъезды, съезды и примыкания к автомобильной дороге, а также переходно-скоростные полосы для обеспечения безопасности дорожного движения. По предварительным подсчетам, обустройство обойдется в сумму от 14 до 20 млн рублей.

Обязанность объектов дорожного сервиса заключить договор с владельцем дороги закреплена федеральным законом. Однако участки земли, на которых расположены примыкания с трассы, являются федеральной собственностью.

«Сегодня закон об автомобильных дорогах возлагает функции государства на предпринимателей, которые не в силах их выполнить. Да, предпринимателю выгодна комфортная инфраструктура у его объекта, но ведь и государство заинтересовано в безопасности на дорогах. При таком обоюдном интересе логично разделить расходы по строительству и содержанию примыканий между бизнесом и государством», — говорит уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Альфир Бакиров рассказал, что специалисты его аппарата выезжали на место и беседовали с владельцами кафе на трассе М-8. По их оценке, стоимость данного обустройства в разы превысит доходы, и у людей встает вопрос о прекращении предпринимательской деятельности. Однако даже в случае её прекращения продать такой объект будет затруднительно, ведь доступ проезжающим машинам ограничат. Или цена объекта при продаже будет существенно ниже рыночной. В любом случае, оба варианта для владельца убыточны.