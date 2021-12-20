Сеул, , 14:54 — REGNUM Представители Корейской аэрокосмической корпорации (KAI) и Управления программ оборонных закупок (DAPA) заключили контракт на производство новых самолётов-разведчиков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Самолёт-разведчик U.S. Air Force

В соответствии с подписанным документом, KAI произведёт к концу 2026 года четыре самолёта-разведчика для замены старых машин.

Контракт оценивается в 800 млрд вон (~$674 млн).

Известно, что самолёты будут созданы на базе бизнес-джетов Falcon 2000LXS французского производителя Dassault Aviation.

Напомним, что в октябре текущего года южнокорейский и французский производители подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Как отметили в Корейской аэрокосмической корпорации, проект является «одним из основных направлений деятельности по укреплению боевых возможностей вооружённых сил и развитию аэрокосмической промышленности страны».