Москва, , 14:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил утвердить комплекс мер по развитию внутреннего винного туризма, сообщается на сайте Кремля.

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«Обеспечить утверждение комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, включая развитие винного туризма (энотуризма), экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Поручение дано правительству РФ, а также властям Дагестана, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в России с 2022 года планируется запустить отдельный федеральный проект по развитию виноградарства и виноделия, его подготовкой по поручению президента РФ Владимира Путина занимается Министерство сельского хозяйства РФ.

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