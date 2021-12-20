Казань, , 14:57 — REGNUM В Татарии ночью 21 декабря ожидается слабая метель, утром и днем — туман. Об ухудшении погодных условий предупреждает региональное управление Гидрометцентра.

Снежная дорога Дарья Драй © ИА REGNUM

В течение суток прогнозируется умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью и и днем составит —2.—7 градусов, на западе республики при прояснениях —7…—12˚С. На дорогах гололедица, местами сохранятся снежные заносы.

В среду, 22 декабря также вероятны туман и небольшой снег. В течение суток похолодает до —12…—17˚С, ночью и утром при прояснениях до —22 градусов. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Египте зафиксирован рекордный уровень осадков. В Александрии и соседних населённых пунктах впервые за несколько лет выпал снег. Управление портов Красного моря также объявило о закрытии портов Шарм-эль-Шейх, Тауфик и Зайтият в провинции Суэц.

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