Ивано-Франковск, Украина, , 14:50 — REGNUM Трехсторонняя встреча президентов Польши, Литвы и Украины Анджея Дуды, Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского в формате Люблинского треугольника началась в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». Реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина

«Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и Президент Республики Польша Анджей Дуда проводят трехстороннюю встречу в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что после неформального общения началась трехсторонняя встреча, в ситуация с безопасностью в регионе которой ситуация с безопасностью в регионе. По ее окончании будет подписано совместное заявление президентов трех стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда отправился с визитом на Украину, где вместе с лидерами Литвы и Украины примет участие в саммите Люблинского треугольника.

Отметим, формат так называемого Люблинского треугольника является платформой трехстороннего сотрудничества между Польшей, Литвой и Украиной, созданной в июле 2020 году с целью углубления регионального сотрудничества трех стран.