Тбилиси, 20 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Грузии до конца текущего года не должна сильно ухудшиться, несмотря на то, что в стране выявили штамм «Омикрон». Об этом 20 декабря заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«У этого штамма была отмечена способность к довольно быстрому распространению и заразности. Он распространяется примерно в три — четыре раза быстрее, особенно среди молодого населения, до 40 лет, а также среди детей», — сказал Гамкрелидзе.

При этом он не ожидает, что из-за новой мутации SARS-CoV-2 эпидсутация в Грузии сильно изменится в ближайшее время. Также Гамкрелидзе выразил надежду, что в большинстве случаев заболевание от новой мутации будет проходить амбулаторно, как и в других странах.

Напомним, в Грузии сегодня, 20 декабря, сообщили о выявлении первых двух случаев заражения штаммом «Омикрон». Они недавно прибыли из США и ОАЭ.