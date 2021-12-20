Вашингтон, 20 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. На сегодняшний день по меньшей мере три человека, которые имели отношение к досрочно прерванной зарубежной поездке госсекретаря США Энтони Блинкена, заразились коронавирусом. Об этом заявил руководитель пресс-службы ВВС США Энн Стефанек, пишет 20 декабря газета Military Times.

(сс) StockSnap В кабине пилотов

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Так, после объявления Госдепартамента о том, что у журналиста из числа представителей прессы, сопровождавших Блинкена в поездке по Южной Азии, тест на COVID-19 дал положительный результат, военно-воздушные силы США подтвердили, что по меньшей мере у двух членов экипажа самолёта, на котором летел госсекретарь, выявлен коронавирус.

«Тесты у двух членов экипажа ВВС США, оказывавших поддержку в осуществлении зарубежной поездки госсекретаря, дали положительный результат на COVID-19», — заявила Стефанек.

Она добавил, что оба члена экипажа были полностью вакцинированы. По её словам, ни один из них не вступал в близкий контакт с госсекретарем или старшим персоналом из числа сопровождавших Блинкена.

Стефанек отметила, что у одного из пилотов нет симптомов, в то время как у другого наблюдаются лёгкие симптомы заболевания. Оба помещены на карантин.

Известно, что тест первого заражавшегося дал положительный результат в Джакарте, после прибытия в столицу Индонезии из Ливерпуля, Великобритания, где Блинкен участвовал во встрече министров иностранных дел Группы семи.

Напомним, с 10 по 17 декабря Энтони Блинкен должен был посетить Великобританию, Индонезию, Малайзию и Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен прервал поездку по Южной Азии после того, как один из журналистов, входящих в состав американской делегации, сдал положительный тест на коронавирус.

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По данным посольства США в Джакарте, репортер сдал тест на коронавирус в Малайзии. Все члены группы дали отрицательный результат на COVID-19 после прибытия в Индонезию. При этом сам госсекретарь получил отрицательный результат теста на коронавирус во время визита в Индонезию. Уточняется, что он прошёл ПЦР-тест незадолго до встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо.