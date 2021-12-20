Москва, 20 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Причин такого явления как коррупция в сфере госзакупок, когда в среднем приходится отдавать заказчикам приблизительно 1/5 часть, несколько заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

«Во-первых, очень многие контракты достаются заранее выбранным исполнителем. Ведь далеко не секрет, что часто госконтракты попадают различным дочерним предприятиям крупных компаний.

Во-вторых, фактором, определяющим подобное положение на рынке, считают сговор — вертикальный (между заказчиком и поставщиком) или горизонтальный (между компаниями — участниками торгов).

Методы борьбы можно предложить различные — от ужесточения самих процедур (как в гособоронзаказе), до предоставления большей свободы именно заказчикам.

В нынешней ситуации видится, что заказчики не сильно обеспокоены качеством предоставляемых услуг/выполняемых работ, и именно для этого нужно предоставление той самой свободы, ведь задача в том, чтобы обеспечить поставку качественных товаров в срок, а не бороться с коррупцией.

Также стоит отметить, что максимальная эффективность или наилучшая сделка за деньги государства не означает экономию на качестве товаров, а достигается через поощрение конкуренции, формирование конкурентной среды, широкий выбор поставщиков, из которых государство выбирает лучшего и платит конкурентоспособную, а не монопольную цену.

В целом анализ мирового опыта по локализации коррупции в системе госзакупок показывает, что для РФ в настоящее время, прежде всего, необходимо усиление авторитета официальных институтов в системе госзакупок.

Также необходимо повышение уровня доверия к ним, снижение трансакционных издержек доступа к государственным контрактам, которые в условиях развивающейся рецессии выступают важнейшим институтом поддержки бизнеса.

Таким образом, хотя в Федеральном законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрены такие методы борьбы с коррупцией, как антидемпинговые меры, необходимость обоснования начальной цены контракта, общественное обсуждение крупных и дорогостоящих контрактов, повышение профессиональной квалификации заказчиков, усиление ответственности чиновников.

Но анализ мирового опыта локализации коррупции в сфере бюджетных закупок свидетельствует о необходимости разработки системы комплексных методов как по тестированию сложно поддающихся наблюдению коррупционных действий, так и способов им противодействия», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проведенному НИУ ВШЭ исследованию, ежегодно от коррупционной составляющей наносится ущерб в размере 6,6 трлн руб., что соизмеримо с 1/3 доходной части федерального бюджета.

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