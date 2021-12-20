Архангельская область, 20 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 291 носителя коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 100 архангелогородцев, 53 северодвинца, 22 жителя Коношского района, 20 — жителей Мирного. 15 случаев выявлено в Няндомском районе, 12 — в Новодвинске, по десять — в городах Коряжме и Котласе. Случаи заболевания зарегистрированы также в Мезенском, Холмогорском и других районах области.

По данным федерального штаба, за сутки в регионе скончались три ковид-пациента. Всего с начала пандемии — 1487.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 27 022 человек.