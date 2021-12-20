Москва, , 14:46 — REGNUM Промсвязьбанк добился больших успехов в выдаче военной ипотеки. Об этом 20 декабря заявил глава Промсвязьбанка Петр Фрадков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

ПАО «Промсвязьбанк» Jameson983

«Мы работаем не только с самими предприятиями, не только с Министерством обороны, для нас очень важна работа и предоставления банковских продуктов для военнослужащих. Это большое направление. В частности, такой продукт, как военная ипотека», — заявил Фрадков.

По его словам, Промсвязьбанк стал абсолютным лидером по предоставлению в банковской системе подобного вида услуги.

«82 млрд рублей сейчас наш портфель военной ипотеки. Буквально за последнее время 50 тыс. семей военнослужащих получили соответствующую поддержку. При этом мы здесь тоже смотрим на конкурентоспособные условия, и мы продолжаем развивать этот сегмент: практически уже 45% рынка мы по этому направлению держим и будем здесь наш статус опорного банка дальше реализовывать, укреплять», — указал он.