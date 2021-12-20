Берлин, 20 декабря, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Власти ФРГ намерены принять дополнительные меры поддержки семей с новорожденными детьми, в том числе предоставив отцам право на оплачиваемый отпуск после рождения ребёнка. Об этом сообщила федеральный министр по делам семьи Энн Шпигель, передаёт 20 декабря немецкий журнал Spiegel.

Энн Шпигель

«Мы собираемся принять меру, позволяющую одному из родителей, в основном отцу, оставаться с семьей в течение первых двух недель после родов на полную зарплату», — сказала Шпигель.

Министр сообщила, что правительство также рассматривает возможность продления периода действия родительского пособия, выплачиваемого парам, которые разделили отпуск по уходу за ребенком.

«Мы хотим оказывать больше поддержки, когда пары рассматривают уход за детьми как равную ответственность», — отметила она.

Шпигель добавила, что профессиональный перерыв также должен быть возможен для людей, которые заботятся о родственниках. По её словам, для этих категорий граждан будет создано пособие, аналогичное родительскому