Берлин, 20 декабря, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц предложил кандидатуру Йоахима Нагеля на должность главы Центрального банка в связи с уходом с этого поста Йенса Вайдманна, сообщает 20 декабрая немецкий журнал Spiegel.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) сообщил на своей странице в Twitter, что поддерживает кандидатуру, предложенную федеральным канцлером.

55-летний Йоахим Нагель, имеющий докторскую степень по экономике, считается в СвДП «ориентированным на стабильность социал-демократом». Специалист проработал в Бундесбанке 17 лет, шесть из которых состоял в совете директоров и отвечал за рыночные преобразования и информационные технологии.

В 2017 году Нагель перешёл на работу в банк развития Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), а в 2020 году возглавил департамент в Банке международных расчетов (BIZ) в Базеле.