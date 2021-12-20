Душанбе, 20 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Минздрав Таджикистана рассматривает возможность ревакцинации от COVID-19 наиболее уязвимых слоев населения. Об этом, как сообщает Азия Плюс, заявил 20 декабря начальник управления эпидемиологической безопасности минздрава страны Навруз Джафаров.

ИА REGNUM Вакцинация

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«Рабочая группа минздрава планирует третью кампанию вакцинации уязвимых групп населения, и этот вопрос находится на рассмотрение», — сказал Джафаров.

Чиновник отметил, что до этого не менее 6 миллионов человек должны вакцинироваться обеими вакцинами, а затем будет решен вопрос ревакцинация.

«В настоящее время проводится вакцинация, и мы надеемся достичь этого количества, а потом уже будем решать, как и когда нужно завозить дополнительные вакцины», — сказал Джафаров.

По его словам, Таджикистану необходимо 12 миллионов доз вакцины, и на данный момент в страну доставлено более 8 миллионов 400 тысяч доз.

«В настоящее время 58 процентов населения Таджикистана получили первую дозу и более 47% получили вторую дозу вакцины от COVID-19», — отметил он.