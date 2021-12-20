Ульяновск, , 14:42 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновске на реконструкцию очистных сооружений за три года из федерального бюджета выделят свыше 2,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение о распределении субсидий подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского правительства.

Волга Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Модернизация комплекса биологической очистки на очистных сооружениях канализации в Заволжье начнётся в 2022 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Эти работы будут идти до 2024 года.

Расходы оцениваются более чем 3 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд рублей составят средства федеральной казны.

Отметим, что в настоящее время в Ульяновске на очистных сооружениях правобережья обновляется комплекс биологической очистки. В 2020 году введена в эксплуатацию новая станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод в левобережье Ульяновска.

Напомним, что в проект «Оздоровление Волги» включены шесть очистных сооружений Ульяновской области, расположенные в Ульяновске, Новоульяновске, Димитровграде, Барыше и Инзе. Ожидается, что до 2024 года на данные цели направят 4,7 млрд рублей, в результате объём неочищенных сточных вод снизится втрое — до 31 507,6 тыс. кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ПФО разработана окружная инициатива «Чистая вода Поволжья» — мероприятия по очистке рек и модернизации систем водоснабжения. Власти обещают «оздоровление таких крупных рек», как Кама, Урал, Сура и ряда других.