Москва, , 14:42 — REGNUM В настоящее время предприятия ОПК обеспечены программами льготного финансирования. Об этом 20 декабря заявил глава Промсвязьбанка Петр Фрадков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

ВПК Иван Шилов © ИА REGNUM

«1,5 трлн рублей сейчас составляет лимит финансирования предприятий ОПК, при этом как минимум 800 млрд рублей— — это так называемая льготная ставка, 5−5,5% годовых», — заявил Фрадков.

«В этом смысле мы выполняем эту функцию и задачу, которую Вы ставили, не только о снятии санкционных рисков с банковской системы в целом, а о предоставлении льготного финансирования предприятиям отрасли», — указал он.