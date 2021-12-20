Берлин, 20 декабря, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В Германии прошли крупнейшие митинги противников мер по сдерживанию распространения коронавируса, принимаемых федеральным правительством, сообщает 20 декабря немецкое агентство DW.

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По данным полиции, в Нюрнберге более 10 тысяч участников движения «Сторонники мыслителей» проследовали шествием через южные районы города. Кроме того, около 2,5 тысячи участников собралось на демонстрации правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

Во время митинга лидер партии Алиса Вайдель обвинила федеральное правительство в нежелании признать свои ошибки и проступки, заявив, что невакцинированные в Германии стали «новыми козлами отпущения за провалы политики».

Сообщается, что демонстрации против мер правительства прошли и во многих других городах Германии. Так, на митинг в Гамбурге собралось свыше 11,5 тысячи человек.