Берлин, 20 декабря, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Федеральные власти и правительства земель ФРГ во вторник, 21 декабря, обсудят меры по сдерживанию новой волны заболеваемости COVID-19 из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщает немецкое агентство DW.

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Отмечается, что ведущие политики и медицинские специалисты в Германии сходятся во мнении о необходимости принятия более жёстких ограничительных мер. Также обсуждается возможность наращивания темпов ревакцинации.

Глава правительства Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст, являющийся в настоящее время председателем конференции премьер-министров федеральных земель, обещает к концу года ужесточить меры.

«Омикрон принуждает нас к абсолютной бдительности», — заявил он журналистам, отметив, что «выдающегося кануна Нового года не будет».