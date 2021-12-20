Москва, , 14:41 — REGNUM Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян может выступать за сборную Армении. Об этом 20 декабря сообщает Armenian Football.

Наир Тикнизян Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Отмечается, что Федерация футбола Армении предложила 22-летнему футболисту выступать за национальную команду страны. После этого Тикнизян взял время на размышление.

В настоящее время на счету Тикнизяна семь матчей за молодёжную сборную России. В августе 2021 года он перешёл из ЦСКА в «Локомотив». В нынешнем сезоне он сыграл в 12 матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.

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